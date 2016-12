Kõiksugu tegelasi on metsas liikvel, kellest enamik jääb küll nägemata, kuid jälgi endast jätavad küll. Tunne, et nad on kusagil minu läheduses olemas, on väärt asi. Karu peaks praegu magama, tema jälgi nägin täpselt kuu aega tagasi, kui huntide murtud põdrast vaid paljad luud järel olid.

Ikka juhtub, et jääd nägemisega hiljaks, nagu alles paar päeva tagasi, kui peletasin oma käimisega metsast põllule luikvalge looma. Heinapõllul kalpsates tundus elukas üsna suur olevat, vähemalt koivad olid tal pikad, kui poolviltu üle põlluserva lähima kraavi poole kepsutas ja sinna kadus. Ei jõudnudki fotoaparaati valmis seada, ainult vahtisin puude vahelt seda kaugenevat looma, kelle olin oma tulemisega metsast välja hirmutanud. Ilus ja suur valgejänes oli. Neid näeb harvem kui tavalist halljänest. Lumeta talv muudab valgejänese kaitsetuks, tema talvine kasukas ongi selleks loodud, et maastikku sulanduda ja vaenlastele nähtamatu olla.

Vahepeal oli õhuke lumekirme maha tulnud ja kohe ka sulailm järel. Sellistel puhkudel on viimane aeg jälgi ajada, sest sula kaotab need kiiresti.

Astusin üle jõe ja sillal olid kahe looma ümmargused käpajäljed – „metsakassi“ omad. Ilves kasutab veekogude või kraavide ületamiseks murdunud puutüvesid, kuid ei pelga ära ka inimese ehitatud sildu ja purdeid, peaasi, et märjaks ei saa. Kiirustasin edasi, lootes jälgedest pärastpoole pilte teha. Paraku oli minu tagasijõudmise ajaks viimanegi lumekirme sillal sulanud, jäljed samuti.

Juba päev varem piki sihti käies oli kahtlane tunne, et seal, kus olid metskitsed liikunud, olid ka ühe teise looma suured jäljed. Pikkade hüpetega lumest paljaks kistud maa reetis, et jälitajal oli kiire olnud. Hüppejälgedest polnud võimalik aru saada, kes need jättis.

Nüüd õnnestus kiirelt sulavas lumes hundijälg viimasel hetkel pildile saada. Kui võrrelda kõrvale pandud tulemasina mõõtmeid, siis jälje laius oli 8 cm ning pikkust 11,7 cm.

Loom oli sammunud otse mööda minu eilseid jälgi. Vaat kus tegelane, ju jälitas. Mind ta enam eest ei leidnud ning kahjuks ei näinud minagi teda, kui hundi jäljed üles võtsin. Kuuldavasti on jahimehed kursis, et siin jälle kaks hunti metsa ja raba vahet liiguvad, metsamehed on samuti jälgi näinud.