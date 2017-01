Väga tervendav nii vaimses kui füüsilises mõttes on teha pikemaid metsaretki. Kohe rõõmsam ja tegusam inimene.



Hommikul sadas veidi värsket lund ja pärast seda võib kohe näha, kas metsas on elu või mitte. Esimesena uurisin, kas valgejänes oma tavapärases kohas alles on. Värsked jäljed olid, loom polnud kaugel käinud. Metsaservalt kraavi äärest rohu seest tulnud jäljed viisid sinna jälle ringiga tagasi. Valge kasukas kõrge lumise rohu sees looma ei reetnud.

Teise ringi tegin oma metsa selles osas, kus suvel kiviteed ladusime. Kuusiku ääres askeldas okstel porr ning linnukest pildile püüdes liikusin veidi edasi. Seal sattusin põdrajälgedele. Kolme looma jäljed. Ühed suured, teised kaks väheldasema sõraga. Jäljest lumel siin ka üks pilt. Põdrad olid tulnud hooldatud noorendiku äärt pidi ja siis pugenud kuuskede vahelt läbi läinudtalvisele lageraielangile. Jäljed olid väga värsked, vaid veidi enne minu tulemist käidud. Kuulatasin langi serval, ehk kostab kusagilt ragistamist, kuid ei, mets vaikis.



Ma arvan, et need on samad põdrad, vanem lehm, noor pulksarvedega pull ja noor lehmmullikas, keda novembris nägin. Viimasest on siin ka tol ajal tehtud pilt. Hiljem lasid jahimehed veel loomi, kellest osa ka minu metsast välja aeti.

Siiski on kolm põtra mul metsas tagasi, järeleproovitud koht, loomad peavad lugu. On teada tõde, et kus raietööd käivad, sinna ka põdrad uudistama tulevad. Eelmisel talvel käisid saemehe äraolekul langetatud mändide ladvapoolseid, õrnema koorega palke koorimas, nüüd tehti hiljuti seal mul noorendiku hooldust ja jälle tulevad loomad töid üle vaatama.

Nädalavahetusel oli järjekordselt kolm hunti minu metsast läbi käinud ja nende jäljed viisid üle suure maantee teisele poole. Hea, et põdrad seekord pääsesid, kolmekesi koos on ehk kindlam. Minu vanas metsas põdrad pahandust teha ei saa, kuusekoor on korpas ja seda nad ei söö. Kõrval tihedate noorendike all magatakse. Eks mõni tamm või pihlakas ikka kooritakse ära, aga suhtun sellesse kui paratamatusse. Loom peab ju süüa saama. Kui metsloomi looduses enam ei kohtaks ja kõik vanad metsad järjest maha raiutaks, mis siis üldse inimest metsa kutsub? Jäägem igas loodusega seotud tegevuses targaks ja oma tahtmistes mõõdukaks.