Lugesin äsja, et RMK nõuab jahiseltsidelt üle 28 tuhande euro kahjutasu ulukite poolt tekitatud kahjustuste eest riigimetsas. Olin ka varem jahimeestega kohtudes kuulnud, et RMK ähvardab, kuid põdrajahi käigus ei saa ometi kõiki loomi ära küttida, pealegi nii suurt hulka laskelubasid välja ei antagi.

Kes elab, tahab ka süüa. Ja põdra toiduks talvisel ajal on muu hulgas ka puukoor. Meelispuudeks on noored haavad, heameelega süüakse ka remmelgat, ei jäeta kraapsu tõmbamata isegi toomingale ja hallile lepale. Kõiki kahjustusi ei tasu nimetamisväärseks lugeda. Muide, kasekoort ja sangleppa põder ei võta.

Iseasi muidugi on kolme-neljakümneaastaste parajalt laasunud kuuskede koorimisega ning männinoorendikega, kus kahjustused ladvakasvude söömise, tüvede koorimise ja puude murdmise järel võivad küll pöördumatud olla.

Nädala lõpus uitasin oma metsas ringi ning käisin ka kuusenoorendiku vahel uurimas, kas sinna kaevatud uruaugu juures mingeid talviseid tegevusjälgi näen. Rebane oli uru ees istunud ja sisse-välja käinud, tema jälgi lumel arvan tundvat. Teise uruava leidsin varem nähtule veel.

Kuuskede vahelt välja ronides sattusin kohta, mis pildilt paistab. Mõtlesin, et imelik, sellist asja ma paar kuud tagasi seal justkui ei näinud (või ei vaadanud sinnapoole). Kõik noored haavad on põdrahammaste alt läbi käinud, viimseni.

Tuli kohe meelde, kuidas samas kõrval 8-9 aastat tagasi kuusetaimi langile istutasin ja hiljem mitu korda neid hooldamas, peenikest pihlaka- ja kasevõsa niitmas käisin. Kuusenoorendiku kõrvale jätsin meelega ühe pisikese lapi looduslikule uuenemisele, sest sinna hakkas haavavõsa tulema. Mõtlesin, et haavikuid mul peaaegu pole, las siis kasvab üks tukake ka haaba. Vahepeal sai ka nende vahelt muud võsa maha lõigatud. Ja kui eelmisel talvel tegin läheduses natuke lageraiet, ilmusid sinna põdrad… Ammuteada värk, et kus raiutakse, seal põdrad jaol. Said maigu suhu ja käivad hiljemgi.

Ei hakka mina nii väiksest ulukikahjustusest numbrit tegema, see ongi metsakasvataja risk. Jahimehed on hulk aastaid mul käinud abiks metsa istutamas ja see veel puudub, et nüüd põdrakahjud nende kaela määriksin. Metsakasvatus ongi riskidega seotud.