Pildilt paistab tükike minu kodumetsast, kus umbes 0,3 ha suurusel alal hiljuti tehtud raie (metsateatisel lageraie nime all) on viimase 20 aasta jooksul juba kas neljas või viies. Selja taha ja nii paremale kui vasakule jääb veel vana kuusikutükk. Eemalt maapinnalt vaadates nagu polekski suurt midagi maha võetud, õige pildi saamiseks tuleks õhust droonivõte teha.

Blogis on raiest üks pilt 3.veebruari postituses, kus langetatud kuusepalgid paistmas. Kasvama jäid kõik männid, elujõuline kuuse järelkasv, noored kased ja üks 100-aastane, laiutava võraga kasehiiglane, mida ma langetada ei lasknud. Suur võra oleks lõhkunud ümberringi palju järelkasvu ja teiseks on tal tüvel pahk. Olen näinud, et vana kask hakkab surres esmalt harusid kukutama, tüvi püsib kaua püsti. Nii ei lõhu ta oma naabreid ära.

Olen kindel, et minu asemel oleks mõni teine metsaomanik seal julgemalt raiunud. Ega nii palju mände peagi väikesele langile seemnepuudeks jätma. Minul aga mõlkus peas, et vast kunagi tulevikus, kui palkmaja ehitajal materjalinappus kätte tuleb, küll siis jõuab sanitaarraiega nii sealt kui kõrvalt noorendikust päris korraliku koguse jämedat männipalki lõigata. Lihtsalt saeveskisse tükeldamiseks ma väärikat elu elanud palgipuid saata ei raatsi.

Miks ikkagi ühes ja samas kohas juba mitmes raie sai ette võetud? Hõredaks jäi. Vanad sihvakad kuused seda pikalt ei kannata. Esimesel korral, varsti pärast maa tagasisaamist, raiusime kuuskede-mändide vahelt välja jämedad hall-lepad. Järgnes üks suurem tormiheide ja seejärel sanitaarraie, hiljem murdis tuul veel mõne kuuse. Ilmusid jaole kuuse-kooreüraskid ning kahel korral sai juba kuivi kuuski välja saetud. Nii polegi see metsaosa saanud pikalt rahus olla.

Tekkinud häiludesse on vanad puud seemet külvanud, sinna on kasvanud palju noori kuuski. Nende vahelt olen paakspuuvõsa lõiganud ning kasevõsa harvendamas käinud. Lisaks tuli veel paras portsjon tammesid.

Mõtlesin, et äkki esiisad toimisidki metsaga samamoodi – lõikasid järkjärgult välja ainult neid puid, mida talus parasjagu vaja läks või mis vanadusest nõdraks jäid ning lasid loodusel tühjadesse kohtadesse uued külvata. Suuri lagedaid ei tekitatud. Käsisae ja hobusega poleks suudetudki. Mets oli kogu aeg alles.