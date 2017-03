Kui 1997.a. mu kodumetsale esimene metsamajandamiskava tehti ning selle siis köidetuna kätte sain, oli lõpuosas paarikümnele leheküljele ära mahutatud ka metsaomaniku harimise lühikursus.

Viimasel lehel oli kirjas metsaomaniku meelespea: „Tea, et mets, mille omanik Sa oled, ei kuulu täielikult Sulle. See kuulub peale Sinu kõigile elusolendeile, kes selles metsas elavad; maastikule, milles see mets paikneb; mööda-, läbikäijatele, -sõitjatele, kes seda metsa vaatavad, kuulavad, hingavad; neile, kes tulevad pärast Sind. Kui oled metsa maha raiunud, kanna hoolt uue põlvkonna sünni eest. Sinu jälgida ja mõjutada on metsa tervis. Ära tõsta kirvest enne, kui Sa pole kindel, mida raiutud puudega teha.“

Metsamajandamiskava sissejuhatuses seisis: Mets on inimese jaoks peale elukeskkonna veel mitmesuguse tooraine, eelkõige puidu allikaks. Metsa raiumisega muudab inimene keskkonda üldjuhul halvemaks, kust jõuamegi mõisteni metsade majandamine. See sisaldab endas metsade kaitsmist, uuendamist, kasvatamist ning samal ajal arukat tarbimist inimese poolt, elukeskkonda oluliselt kahjustamata.

Noil aastatel inventeeris metsi, koostas kavasid ja andis majandamissoovitusi Eesti Metsakorralduskeskus ning tegi seda erametsaomanikele tasuta. Inimesele, kes polnud varem kogenud omanikuks olemise tunnet, sellega kaasnevaid õigusi ja kohustusi, olid metsamajandamiskavaga kaasa antud õpetussõnad ning metsanduslike mõistete lahtiseletamine noil aastatel äärmiselt vajalikud.

Riiklik metsakorraldus, mis loodi Eestis 1919.a., likvideeriti 2003.a. Metsade korraldamise võtsid üle eraettevõtjad ning see muutus tellijaile tasuliseks. Paljud endised metsakorraldajad teevad oma tööd eraettevõtjaina edasi, samas hoitakse kokku nii aega, paberit kui raha ega peeta vajalikuks metsanduslike mõistete selgitamist. Riigile ja statistikale on oluline saada ülevaade olemasolevast metsaressursist, omanik aga vaatab, kust ja kui palju raiuda võib ning mis mets maksab. Tühja sest meelespeast…

Minul on kõik eelmised metsakavad alles. Kui inventuuri on teinud hea metsakorraldaja, saan oma metsa kohta palju teada, mida hea ajas võrrelda.