Esimesel kevadpäeval tegin pikema jalgsiretke piki metsateid ja sihte. Autoga liikumiseks pole praegu õige aeg – pooleldi ülessulanud pinnasesse jäävad kindlasti jäljed või koguni rööpad. Jalgsi käimine ja metsaõhk on terviseks.

Juuresolev pilt on näide ühest suurte metsamasinate eest päästetud metsasihist. Rohkem kui kaks aastat tagasi ühel sügisel õnnestus RMK lankidel raietöid korraldava praakeri ning seal töid teinud masinameestega jõuda kokkuleppele, et raielankidelt veetaks puit suure sihi äärde mitte piki heas korras sihti, mida kasutavad ka erametsaomanikud oma metsa pääsemiseks, vaid langi kõrvalt, piki hiljuti maha võetud elektriliini alust.

Metsavedusid püütaksegi viimasel ajal sättida nii, et traktoriga ei sõideta enam välja kruusakattega sihile, vaid koormaid laaditakse teekraavi metsapoolsel äärel olles. Selleks on isegi kraavide taga metsaääri raadatud. Nii jääb autodele mõeldud tee ka vihmasel ajal raskete traktorite poolt rikkumata. Ka kvartalisihile ei pea ilmtingimata veorööpaid tekitama, kui on muid lahendusi. Just selle me tookord üheskoos ka leidsime.

Rahule jäid kõik. Kõigepealt RMK enda metsaistutajad, kes eelmisel kevadel mööda rikkumata sihti otse lankide kõrvale taimedega pääsesid. Teiseks kasvõi jahimehed või kolm kohalikku erametsaomanikku, mina nende hulgas, kelle metsad jäävad pildil oleva sihi lõppu, nii vasemale kui paremale. Minu oma neist kõige tagumine, vastu jõge. Aegajalt me kõik seal ka ühtteist teeme, raiume või hooldame ning oleme huvitatud, et juurdepääsutee korras püsiks.

Sel talvel pole keegi sealkandis toimetanud ning metsatee on korras, selline nagu pildilt paistab. Kõige olulisem on mitte minna vihmasel aastaajal, aga veelgi tähtsam on hoiduda masinatega liikumast praegu, kevadise sula ajal, mil maa pealmine kiht on juba üles sulanud, kuid vesi allpool sulamata pinnasest sügavamale ei imbu.

Kamardunud pinnasetee on üsna vastupidav, peaasi on seda mitte valel ajal ära rikkuda, poriseks ja auklikuks sõita. Praegu on just see aeg, kui ei tohiks enam üles sulavatel metsateedel liikuda.