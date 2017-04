Loodus pakub palju huvitavat. Kui mõnda asja lähemalt vaadata, läheb vastuse leidmine keeruliseks. Nii ka juuresoleva pildiga. Kui keegi teab ja ära tunneb, võiks kommenteerida.



Jõe kaldal kasvab mul palju saari, neid on seal erinevas vanuses ja paljud on hukkunud viimasel aastakümnel ka Eestisse levinud haiguse, nimega saaresurm tagajärjel. Esineb on ka saarevähki, mis avaldub just nooremate puude tüvel paiknevate sügavate haavandite kujul. Samal ajal tabab paljusid noori saari veel juurekaela mädanik, mille tagajärjel puu kukub pikali. Saari tapavad ka üraskid, kes leiavad haigusest nõrgestatud puu üles ning sarnaselt üldtuntud kuuse-kooreüraskitele munevad nemadki koore alla mune, millest koorunud tõugud asuvad uusi koorealuseid käigumustreid uuristama. Saar kuivab ära. Kui nii edasi läheb, võib saar muutuda Eestis haruldaseks puuliigiks.

Pildil olev tume šokolaadpruun pitsiline moodustis on minu jaoks uus leid. Kasvab see umbes 15cm diameetriga noore saare tüve põhjapoolsel küljel. Astusin lähemale ja pildistasin seda ilusat hargnevat pitsmustrit, mille keskel sõlmede kogumik. Kaugemalt vaadates paistab tüvel lihtsalt üks mustjas laik, lähemal vaatlemisel aga ongi selline nagu pildil (tasub suurendada).

Kas tegu on sambla, sambliku või seenega? Kas selline moodustis on levinud ka teistel puuliikidel või tekib see ainult saarele?