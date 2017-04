Olen taas saanud paar päeva metsas natuke võsa lõigata ja leidnud aega kännul istudes ka metsale mõelda. Head mõtted sünnivadki metsas. Neist kirjutan edaspidi nagunii. Tänane lugu aga on noore metsa hooldamisest.

Metsa kasvatamine nõuab järjepidevust. Kui istutame, siis tuleb puude eest ka hoolt kanda. Olenevalt kasvukohast või maapinna ettevalmistusest tuleb kolmel esimesel aastal taimede käekäiku jälgida, vajadusel rohtu ja võsa niita, muidu oleme istutades tühja tööd teinud.

Kui jääme lootma looduslikule uuenemisele, kulub istutamisega võrreldes ligi 10 aastat kauem aega, kuni oodatud noorendik kujuneb. Esialgu vohavad langil vaarikad, putked ja heintaimed, alles hiljem pääsevad löögile lehtpuud ja põõsad. Hilisema hooldamise käigus teeme valiku, milliseid puid me selles metsas näha tahame. Erinevalt istutamisest pole loodusliku metsa liigiline koosseis meil ette teada.



Pildid tänase loo juures on minu metsa ühest noorendiku servast enne ja pärast hooldusraiet. Lasin sel nädalal ühe tüki noorendikku võsamehel korda teha. Otsus kujunes kuidagi järsku, metsas käies. Helistasin ja järgmisel hommikul oligi mees metsas. Mõtlesin, et mis täna tehtud, see homme hooletu.

Pildil paistvas noorendikus on näha mõned männid, nemad hakkasid seal ise kasvama, seeme tuli lähedusest vanadelt mändidelt. Tegelikult istutasin sinna 2003.a. kuused, aga veoteel, kus märtsis maa sulamise ajale jäänud metsavedu olid pinnast pööranud, seal männiseeme idanema hakkaski. Viimane noorendiku hooldus oli viis või kuus aastat tagasi ja ega mul siis suurt lootust polnud, et mändidest asja saab. Põdrad on selles kohas ajast aega käinud. Kui männid väiksemad olid, määrisin elujõulisemate latvu Cervacoliga, lootuses, et mõni neist ehk ka suureks kasvab. Mänd on minu kodumetsas pigem haruldus, on vaid üksikuid vanaisaaegseid ja väärikas eas, muidu puha kuused ja kased.

Eks nüüd võtsin viimase valgustusraiega riski. Kuni noored männid tihnikus peidus olid, ei pääsenud metsloomad neile ligi, metsakasvatuslikust küljest vaadates aga vajab mänd õhku ja valgust. Elame-näeme, kuidas neil läheb.