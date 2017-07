Kui üle-eelmisel nädalal Virumaa metsades käisin, märkasin ühe mahajäetud taluaseme juures suure pärna lehtedel imelikke punaseid moodustisi. Polnud siis mahti kelleltki targemalt küsida, millega tegemist. Tegin pärnalehtedest mõned pildid ning koju jõudes hakkasin uurima. Sain teada, et tegemist on pärna pahklestaga, imetillukese parasiidiga, kelle sülg põhjustab taimerakkude iseäralikku moondumist. Sellest siis ka need teravate tippudega moodustised lehtedel, mis algul on rohekad, hiljem muutuvad punaseks.



Pärn hakkab peatselt õitsema. Sellel puulgi paistis rohkelt õiepungi. Punased pahklestast põhjustatud moodustised paiknesid suhteliselt väiksel osal alumistest lehtedest, seega ei kujuta tilluke pahklest endast suurele puule mingit erilist ohtu.

Pahklesta esineb sagedamini sõstrapõõsastel, kus ta tekitab oluliselt suuremat kahju, peamiselt saagikadu. Näiteks võib tuua mustsõstra ebaloomulikult paisunud pungad kevadel.

Minu koduõuel kasvab samuti mitu suurt ja vana pärnapuud, oksad koolduvad maani, kuid neil pole ma kordagi selliseid pahklesta poolt põhjustatud punaseid moodustisi näinud nagu Ida-Viru lopsakas looduses.