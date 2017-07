Leidsin pildil olevad kivid metsade vahelise karjääri servast, kus teiste seas jäi üks suurem ja siledam silma heledate laikude pärast. Läksin lähemalt vaatama. Ringikujulisi krobelisi laike moodustab kivile arvatavasti kooriksamblik, kes kuulub pisisamblike hulka. Küsida polnud mul tol hetkel kelleltki. Tundub, et laigud kasvavad aja jooksul suuremaks.

On vahva ütlemine, et samblikud elavad õhust ja armastusest. Neil pole juuri, varsi ega lehti. Teadlased arvavad, et tegemist on sümbioosiga seentest ja vetikatest. Samblike elu ja ehitus on keeruline ning areng pikaajaline, seepärast võivad kivil olevad laigud olla aastakümnete vanused. Samblikke peetakse keskkonna indikaatoriteks, sest looduslikele tingimustele vastupidavuse juures ei talu nad siiski õhusaastet, eriti linnades levivaid gaase.

Kõige vastupidavamad peaksid olema just madalad kooriksamblikud kividel, keskkonnatundlikumad aga vanadel puudel kasvavad lehtsamblikud, näiteks kopsusamblik. Ühtlasi on mitmed samblikud arvatud meie metsade vääriselupaikade indikaatorliikideks ning mõned neist on võetud looduskaitse alla.