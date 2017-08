Sellised madala veega kohad sobivad näiteks must-toonekurgedele, kes veest toitu otsimas käivad. Oluline on, et jõe kohal oleks piisavalt lai ruum, kus suur lind oma pikkade tiibadega suudaks saabudes või minnes ohutult lennata. Ühe kurepaari pesapaik raba servas ei jää sellest jõest kuigi kaugele. Olen mõnel korral ka ise musta kurge jõe ääres näinud.

Ma pole pärast jaanipäeva enam oma metsa ja naabermaakonda eraldava suure kraavi ääres käinud, seepärast ei tea, kas kopratammid on alles ja kraavis veetase endiselt üleval. Maikuus need tammid tekkisid ja kohe mõjus see ka jõe veeseisule. Targad elukad need koprad, oskavad ilma ennustada ning selle järgi tegutseda.

Ma ei taha oma jutuga kaela kutsuda sadusid ja liigvett, mis meie oludes on nagunii valdav. Mullas on praegugi niiskust parajalt, põuda pole ja viljad põldudel valmimas.

Et loodus veepuuduses pole, näitab ka rohukasv metsavahelistel radadel, kus mul praegu niitmine pooleli. Putked on inimesest kõrgemad, annab uhada. Eriti lopsakas taimestik on mul metsatiigi ümber, kus maa madalam ja niiskust igal aastaajal piisavalt.