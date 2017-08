Augusti keskpaigaks omandavad väike-konnakotkaste pojad iseseisva lennuoskuse. Nemad on ühed viimastest, kelle aprilli lõpus alanud pikk pesitsusperiood alles nüüd lõpule jõuab ja poeg pesast väljas käima hakkab. Teistel röövlindudel (hiireviud, meri-, kala-, kaljukotkas, kakud) on pojad juba mõni aeg varem iseseisva elu oskused omandanud. Küll aga võivad pojad ka pärast pesast lahkumist territooriumil häälitsedes vanematelt toitu edasi manguda. Kui seda lõpuks ei tooda, sunnib nälg saagi püüdmist ise õppima.



Minu metsa konnakotkapaaril on tänavu poeg, keda nägin vanemate saatel metsa kohal treeninglendu tegevat. Lisan, et nii suur- kui väikekonnakotkastel saabki täiskasvanuks vaid üks poeg. Väga harvad on juhtumid, kui kaks. Põhjus selles, et nii kahe muna munemise kui 40 päeva hiljem neist kooruvate tibude vanusevahe on mitu päeva ning tibude suuruse erinevus esimestel päevadel märgatav. Konnakotkaste pesades esineb kainismi, mis tähendab, et suurem tibu tallab või peksab nokaga väiksemat seni, kui see jõuetuks jääb ega suuda vanalinnult toitu kätte saada ja sureb. Pesas jääb ellu ja saab lennuvõimeliseks tugevam poeg. Vanalinnud poegade olelusvõitlusse vahele ei sega.



Pilti ma selleaastasest pojast eraldi pole veel saanud, ehkki nägin teda kõrgel taeva all vanalindudega koos tiirutamas ja kilkamas. Lendamise rõõm paneb ju kilkama!

Ühel pildil kase oksal on väike-konnakotka vanalind ja teisel, pool tundi hiljem tehtud pildil, ka üks vanalindudest, kui nad mul jõe taga puude kohal poja kilgete saatel koos tiirutasid. Et konnakotkast viust või kullist eristada, tasub jälgida sulestiku värvi ja lennupilti. Konnakotkastel on altpoolt vaadates kogu sulestik ühtlaselt tumepruun ja 5+1 „sõrmega“ laiad tiivad, jalad ja noka tüvik kollased. Pealtpoolt vaadates on täiskasvanud konnakotkaste sulestik pleekinud pruun ning tumeda noka ümbrus kollane. Kotkad on osavad kasutama kõrgeid õhuvoolusid ja oma laiu tiibu õhus liuglemiseks ning sel ajal näeme, et erinevalt V-kujulise tiivahoiakuga hiireviudest või kullidest hoiavad kotkad oma tiibu liigesest kergelt allapoole painutatuna. Emaslinnud on isastest kogukamad.