Mul on tavaks korrata ütlemist, et see kõik on juba olnud, seda kõike olen ma ammu teinud. Ei midagi uut. Nii ka metsataimede hooldusega.

Mida aasta edasi, seda rohkem taipan, et inimvõimetel on füüsilised piirid, olgugi, et vaim muudkui sunnib edasi pingutama. Nii on mul selle metsas käimise ja võsatöödega. Kümme aastat tagasi pidasin end väsimatuks ja kõike jõudvaks. Jõudsingi. Nüüd võiks tagasi tõmbuda. Üksjagu justkui tehtud kah.



Aga katsu sa kõrvale jääda, kui oleme perega kevadel vabadele maalappidele veel natuke kuusetaimi istutanud. Lapselapsedki olid ametis, et saaksid aimu, kui kaua läheb aega, et tillukestest taimehakatistest uus mets kasvaks.

Metsahooldustööd lükkuvad tavaliselt suve lõppu või sügisesse, kui teised on palgatööl või koolis. Mina aga olen kogu aeg olemas. Otse loomulikult käin metsas ja jälgin, kuidas kevadised taimed kasvavad.

Ja kui näen sellist asja nagu ühel pildil, kus noor ja tihe lepavõsa on kolm kord pikem kui kevadel istutatud kuusehakatis, siis on ju selge, et nii ei saa seda jätta. Muidu poleks istutamisel mõtet. Järgmisel suvel viskavad needsamad lepavitsad veel teist samapalju juurde ja kuusekesed ei suuda end nende vahelt välja võidelda. Järelikult pean ise juba esimesel aastal selle hooldustöö ära tegema, ma ju oskan ja olen seda aastaid teinud. Päris kindel, et tuleb ka järgmisel kahel-kolmel aastal veel seda teha, kuni noored kuused on kõrgemaks kasvanud. Lepavõsa on visa ega anna niipea järele.

Võib ju arutleda, et miks ma sinna leppade raie järel (vahekraavides paistavad oksahunnikud) üldse väikseid kuuski juurde istutasin, sest kõrval juba kuusenoorendikud olemas. Mõte selles, et pärast mind vaevalt kellelgi enam nii palju aega ja tahtmist on, et 30 aasta pärast seal kauges ja raskesti juurdepääsetavas kohas hakata kuusikut lõhkuma, et sealt vahelt uuesti leppa välja raiuda. Kui juba mets, siis olgu see pikemaks ajaks. Kuusk seda on.

Tahan jutu lõppu lisada ühe soovituse noorematele metsaomanikele. Kui raiute ja pärast seda metsa uuendate (istutate), siis ärge jätke väikseid taimi hooleta. Kel jõudu ja aega, tehke hooldustöid ise, sellega saate parema ülevaate istutustööde tulemusest. Kui ise ei jõua või ei oska, tellige oskaja töömees. Nii näete oma eluajal veel korralikku metsa kasvamas. See ongi ju eesmärk.