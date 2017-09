Külamees viipas, et tulgu tema õuele vaatama ja pilti tegema, sest oli halgusid kuuri vedades leidnud riida alt sellised rohelised seened nagu pildil. Nägin sihukesi esimest korda.

Natuke lappasin raamatuid, kuid rohelist värvi seentest pole kuskil eriti juttu ega pilte. Olen kindel, et need ei ole rohelised kärbseseened. Värv ei sobi ja samuti need valged kärnid kübaral ja jalal. Looduses olen näinud rohelisi pilvikuid, aga nemad ammugi mitte.

Külamehe puuriit on tal õues rohumaal. Samas kohas on ta aastaid oma küttepuid saaginud, lõhkunud ja riitades kuivatanud. Varem pole seal seeni olnud.

Kui kellelgi on samasuguseid vaatlusi ja teavad, millise seeneliigiga tegu, andke märku. Tõenäoline, et seente ilmumine võib olla seotud kas küttepuude saagimise, lõhkumise ja riidas seismisega. Aja jooksul on platsile toodud nii okaspuitu kui erinevaid lehtpuunotte, nagu hall lepp, remmelgas, kask, jalakas.