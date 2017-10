See on võimas tunne, kui tead, kuhu sa kuulud ja kus on sinu kodu. Olgu tegemist siis inimeste, loomade või lindudega, olgu ilm sügiseselt tuuline ja rõske, olgu tuisk ja pakane – ikka jääme paigale ja püüame talve üle elada. Ühel kevadisel päeval särab taas soojendav päike, puudel paisuvad pungad ja jäätunud veed pääsevad mere poole liikuma. Rändurid tulevad tagasi ning elu lööb taas kihama.

Oktoobris valmistub maa talviseks puhkuseks. Hakkame metsavaikusega harjuma. Kui on aega ja kannatust oodata, avastame, et me polegi üksi. Neid, kes koos meiega talve üle elada suudavad, leidub nii aedades kui metsas.

Ühed paigatruumad linnud on rongad. Sama pesapuud kasutatakse aastaid, koguni aastakümneid. Rongapaar püsib koos surmani. Kui tuul juhtubki oksaraagudest sätitud pesa pärast poegade lahkumist puult alla lükkama, ehitavad rongad samale kohale veebruari lõpus uue. Ega nad erilised ehitusmeistrid just pole, see-eest järjekindlad ja töökad.

Minu austus nende lindude vastu kasvab iga aastaga. Ronk on tark ja ettevaatlik lind, maastiku valvur. Ilma tema teadmata ei toimu metsas, heinamaal või põllul midagi.

Praegu käimas oleva jahihooajaga on rongad hästi kursis, teavad, kus parasjagu aju peetakse ja kus loomi lastakse. Jahijäägid on oluliseks toidulisaks enne pikka talve ja nende tekkimiskohti tuleb teada. Kuni ronk looma korjusel või jahijääkidel toitub, julgevad sinna tulla ka suured kotkad, kalju- ja merikotkas. Ronk on justkui indikaator – kui on oht, siis saagile ei lasku, kui on ohutu, siis on jaol ja tulevad teisedki.

Kahjuks pole kuulnud, kas viimasel ajal kõneks olevad kotkaste pliimürgistuse juhtumid sama toitu söönud ronkade tervist oleks mõjutanud. Pole vist uuritud. Jahipidamisel satub laskemoonas sisalduv plii ulukilihasse ja sisikondadesse, mida kotkad söövad ning mille mürgistusse haigestuvad või surevad. Võimalik, et segatoiduline ronk (nagu inimenegi) on mürkidele vastupidavam kui puht-lihatoidulised kotkad (uurimisalused kaljukotkas, merikotkas), kes siin talvituvad ja jahijääkidest oma osa toiduks võtavad.