Julgen tunnistada, et vaatamata pikalt elatud aastatele puutusin udukaare ehk uduvikerkaarega teadlikult kokku alles eile, kui udusel hommikul Soomaa puisniitudel suurvett käisin vaatamas. Võimalik, et olin seda loodusnähtust varemgi horisondil kaardumas näinud, kuid polnud sellele samaväärset tähelepanu pööranud kui vikerkaarele, haloringidele või valgussammastele päikese ja kuu ümber.

Nüüd aga oli udukaar otse silme ees Soomaa veteväljade kohal olemas ning teadjamad inimesed sellele ka tähelepanu juhtisid. Juuresoleva foto tegin ennelõunal kell 11.32, kui hommikune udu veel vete kohal püsis, samas päikesel juba piisavalt võimu oli, et sellest läbi tungida. Udukaar kadus pärast keskpäeva, ligi tund pärast pildi tegemist.

Ilmateadlased ilm.ee-s ütlevad, et udukaar on üks vikerkaare vormidest, mis tekib uduse ilmaga, kui päike paistab läbi udu piisavalt hästi, et tekitada täisvarjusid. Kaare kese asub otse päikese vastaspunktis. Udukaar on kas valkjas või sinakas, allosa on tugevam ja paksem, ülemine hõredam. Nii paistab ka pildil olevat.

Kui külmad ööd püsivad ja Halliste jõe üleujutusalad lähipäevil ei taandu, siis võivad vaikse ilma korral korduda ka udused sügishommikud Soomaal. Kohalike sõnul juhtus reedene olema üks erilisematest.