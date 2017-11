See sügis on rikas seeneliikide poolest. Vahepeal maha sadanud lumi sulas ära ja huvitavaid seeni võib jätkuvalt metsa all kohata. Mõned neist on minu jaoks uued, võimalik, et varem tähelepanuta jäänud või ilmuvad ainult neile väga sobivates tingimustes nähtavale.

Pildil olev valge sarviline seen sarnaneb kujult suure sarviku ehk sarvharikuga, erinevus aga on värvis. Suur sarvik on intensiivselt kollane ja minu meelest ka tugevama ehitusega seen. Neid olen varemgi kohanud.

Valget värvi sarviline on veidi õrnem, kasvab kõduneval kännul ja puudutades paiskab lendu eostolmu ebemeid. Neid seeni kohtab harvemini kui kollaseid sarvikuid. Sel sügisel metsas ringi käies nägin samasuguseid valgeid veel paaris kohas. Tõenäoliselt on tegemist ühe hariku liigiga, kuid täpsem määramine jäägu seenetarkadele.