Vaatasin oma metsas üle händkaku pesakasti, mis sai hulk aastaid tagasi ühel sügisel kuuse otsa kinnitatud. Sügis oli kasti paigaldamiseks õige aeg, sest kakud hakkavad kevadel varakult pesitsema.

Pesakast on pealt lahtine, kuhu sai puistatud veidi saepuru ja laaste ning põhja sisse tehtud pilusid, et vihmavesi välja imbuks. Saab näha, kaua see veel vastu peab.

Looduslikult kasutavad händkakud pesitsemiseks samuti murdunud ja seest õõnsaid puutüükaid, vahel hõivavad mõne röövlinnu risupesa ning hauvad seal pojad välja. Kakud ise pesa ei ehita. Kui pesa eelmine omanik, näiteks hiireviu või kanakull avastab, et suur kakk on tema ehitatud risupessa elama asunud, peab ta olukorraga leppima ja endale uue kodu ehitama. Pikkade teravate küünistega ning agressiivse käitumisega händkakuga vägikaigast vedama hakata ei tasu, õigem on taanduda.

Kakud asuvad pesitsema kevadel varakult, enne enamikku teisi metsalinde. Seepärast ongi kakkudel pesapaiga valimisel väike edumaa. Kakkudest veelgi varem alustavad pesitsemist rongad. Ronk kuulub värvuliste seltsi, nii veider kui see suure musta (ja targa) linnu puhul ka ei tundu.

See pesakast oli eelmisel kevadel koduks kahele väikesele kakupojale, kellest ühest on siin ka maikuu lõpus tehtud pilt.

Veebruariõhtutel võib metsas kaku „laulu“ juba kuulama hakata. Lauluks nimetatakse neid huikeid, millega paarilist meelitatakse. Kuna händkaku emane on isaslinnust suurem ja tugevam, siis pulmamängu alustades peab isane olema kindel, et emane ta endale sobivaks partneriks tunnistab.

Emane händkakk asub kohe pärast munemist hauduma ja ligemale kuu aja pärast kooruvad udemetega kaetud pojukesed. Isaslinnu ülesandeks on hankida perele toitu, milleks on peamiselt hiired või väiksemad linnud. Kui pojad on piisavalt tugevaks kasvanud ega mahu enam kitsasse kasti või õõnsusesse ära, siis ronivad need lennuvõimetud ja karvased, samas tragid kakupojad oma teravate küüniste abil pesa lähistel asuvatele puudele. Seal nad siis passivad, ootavad toitu, tukuvad ja kasvatavad sulgi. Ühel päeval on nad lennuvõimelised ja pesa lähistelt kadunud.