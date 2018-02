Enne nädalavahetust olid mul metsas külas ETV saate Osoon tegijad. Mis sellest käigust lõpuks ekraanikõlbulikuks lõigatakse, eks näis.

Kõndisime mööda kodumetsa radu, rääkisime nii noorest kui vanast metsast, ajaloost ja metsaomanikuks olemisest ning lõpuks otsisime üles ka ühe kotkapesa, mille peremehed talvituvad praegu Aafrikas. Talvel ju korra ikka võib vaatamas käia, kas pesa puul alles. Aprillis enam minna ei tasu, omanikud võivad kohal olla. Näiteks eelmisel kevadel saabusid kotkad varakult, juba 4. aprillil, ja asusid vanast pesast 100m kaugusel uut pesa ehitama, mida me nüüd vaatamas käisime.

Kumb kahest pesast sel kevadel kasutusse võetakse, selgub mõne kuu pärast. Kui konnakotkad ehitavad territooriumile uue pesa, jäetakse vana pesa tagavaraks ning mingi aja pärast võidakse see taas kasutusele võtta. Põhjusi uue ehitamiseks võib olla mitmeid. Näiteks vana pesapuu halvenenud seisund, murdumis- või kuivamisoht, pesa lähistel toimunud muutused või pesitsemist segavad naabrid, näiteks metsnugis. Kui pessa ilmuvad parasiidid, on samuti targem mõneks ajaks elukohta vahetada. Võimalik on veel pesa hõivamine mõne varem pesitsema asunud suure röövlinnu, kasvõi händkaku poolt.

Võrreldes vana pesaga, mida tean alates 2003.aastast, on eelmisel kevadel ehitatud uus pesa kogult väiksem ja õhem. Vanad pesad on kogukad ja rasked ning vajavad tugevaid oksi või puuharusid, millele toetuda. Igal kevadel toovad konnakotkad kohe saabumise järel pesale uusi oksi juurde, nii jämedaid kui peenemaid raagusid, ja ääred kaunistatakse roheliste kuuseokstega, mis on järgmistele saabujatele märgiks, et omanikud on kohal. Liigikaaslased oskavad selliseid tähiseid lugeda. Kotkauurijad aga märgivad suvist kontrollkäiku tehes roheliste okstega kaunistatud pesa asustatuks. Edukaks loetakse pesad, kus ka poeg või pojad (konnakotkastel on üldjuhul vaid üks poeg) on üles kasvanud ja lennuvõimestunud.

Talv pole metsaomaniku jaoks üksnes raietööde tegemise aeg, vaid ka võimalus täiendada teadmisi elustikust, kellega metsas arvestama peab. Mets ei ole ainult puud, mets on koosluste keeruline ja habras süsteem.